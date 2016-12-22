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Крупный пожар произошел на нефтяном месторождении в ХМАО
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Крупный пожар произошел на нефтяном месторождении в ХМАО
Общество, 20:46
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Крупный пожар произошел на нефтяном месторождении в ХМАО

Пожар произошел на центральном пункте сбора нефти Хохряковского месторождения, в результате которого пострадали два работника. Об этом сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

Окружной прокурор поручил организовать проверку по факту инцидента.​ На место происшествия выехал прокурор Нижневартовского района для координации работы правоохранительных и контролирующих органов.

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По данным регионального ГУ МЧС, по состоянию на 20:25 по местному времени (18:25 мск) площадь горения составляет около 1 тыс. кв. м. «В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования, огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса», — отметили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, по данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия (ННП, входит в «Роснефть»), возгорание возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. К ликвидации пожара привлечены 73 человека и 19 единиц техники. В МЧС уточнили, что два человека, получившие травмы, доставлены в Нижневартовскую клиническую больницу. По данным врачей, всего в результате ЧП пострадали трое.

Теги: пожар , Ханты-Мансийский автономный округ , ГУ МЧС , нефтяное месторождение
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