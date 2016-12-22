ФАС возбудила дело в отношении Независимой нефтегазовой компании

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Камчатскому краю возбудило дело против Независимой нефтегазовой компании (ННК), которую ФАС подозревает в дискриминационной политике в отношении независимых АЗС. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, передает «РИА Новости».

По словам Голомолзина, дело против ННК было возбуждено 26 октября из-за недобросовестной конкуренции. «То, каким образом ведет бизнес ННК на территории этого региона, может приводить к недобросовестной конкуренции», — заметил заместитель главы ФАС.

Представитель ННК заявил РБК, что в компании удивлены заявлениями ФАС. Он добавил, что холдинг не нарушает антимонопольное законодательство и не поставляет независимым АЗС топливо на дискриминационных условиях по завышенным ценам.​

Во вторник, 20 октября, РБК со ссылкой на президента Независимого топливного союза Павла Баженова сообщал, что в 40% регионов сформировался дефицит дизельного топлива на нефтебазах, которые принадлежат нефтяным компаниям. По словам Баженова, «независимые заправки от Приморья до Краснодара» не могут купить дизельное топливо у нефтяников среднем и мелким оптом. Баженов пояснил, что цены на товар в опте устанавливаются выше розничных, а именно такие, по каким «крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках».

Росстат 17 октября сообщал, что в сентябре производители бензина подняли цены на свою продукцию на 10%. Так, в августе они повышали стоимость на 0,2%, а в июле — на 8,7%. Также в сентябре на 7,6% поднялись цены на дизель.