Прибыль BP от участия в «Роснефти» выросла в 5,2 раза

Прибыль транснациональной нефтегазовой компании BP от участия в «Роснефти» в третьем квартале текущего года увеличилась в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в опубликованном отчете BP.
Так, прибыль BP от участия в «Роснефти» в третьем квартале достигла $835 млн ($161 млн в 2017 году). На долю BP из добычи «Роснефти» за этот период пришлось 933 тыс. барр./ сутки. Годом ранее этот показатель составил 903 тыс. барр./сутки.
При этом добыча газа BP в добыче «Роснефти» осталась практически на том же уровне — 1260 млн куб. футов/сутки (в 2017 году — 1,263 млн куб. футов/сутки).
Общая добыча углеводородов, приходящаяся на BP в добыче «Роснефти», в отчетном периоде составила 1151 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки (в прошлом году — 1120 млн барр. нефтяного эквивалента в сутки).
25 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Евразийского экономического форума, проходящего в Вероне, заявил об интересе BP к новым проектам российской компании.
«Наш крупный акционер и многолетний деловой партнер — компания BP — напрямую вошла в несколько проектов «Роснефти» в России, такие как «Таас-Юрях» и «Ермак», и рассматривает возможность вхождения в ряд новых проектов», — заявил Сечин.