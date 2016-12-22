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C-News
Премия РБК 2018
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Доллар/Рубль ₽66 (+0,53%) прогноз Dukascopy Bank SA к 06.11.18 Купить
Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
ГМК Норильский никель ₽14 450 (+35,68%) прогноз Альфа-Банк к 26.10.19 Купить
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Общество , 16:26
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При пожаре в московской гостинице «Останкино» пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара в гостинице «Останкино» в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Четверо пострадавших во время пожара в гостинице «Останкино» госпитализированы», — рассказали в пресс-службе.

Управление СК по Москве организовало доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента в номере отеля. Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины пожара. В столичном главке СК сообщали о трех пострадавших.

Спасатели прибыли на место возгорания в гостинице «Останкино» в 13:58 мск. Они обнаружили, что из окна на втором этаже шел дым. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РБК сообщали, что полностью пожар потушили в 14:25 мск. В ведомстве отметили, что были спасены 42 человека, при этом в целом из здания отеля эвакуировали 250 человек. Площадь пожара составляла 15 кв. м, горели личные вещи и мебель.

Теги: Москва, "Останкино", гостиница, Пожар
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