При пожаре в московской гостинице «Останкино» пострадали четыре человека

При пожаре в московской гостинице «Останкино» пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара в гостинице «Останкино» в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

«Четверо пострадавших во время пожара в гостинице «Останкино» госпитализированы», — рассказали в пресс-службе.

Управление СК по Москве организовало доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента в номере отеля. Следователи назначили пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины пожара. В столичном главке СК сообщали о трех пострадавших.

Спасатели прибыли на место возгорания в гостинице «Останкино» в 13:58 мск. Они обнаружили, что из окна на втором этаже шел дым. В пресс-службе столичного ГУ МЧС РБК сообщали, что полностью пожар потушили в 14:25 мск. В ведомстве отметили, что были спасены 42 человека, при этом в целом из здания отеля эвакуировали 250 человек. Площадь пожара составляла 15 кв. м, горели личные вещи и мебель.