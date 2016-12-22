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Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
Газпром ₽164,2 (+7,66%) прогноз БКС к 23.01.19 Купить
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В Москве произошел пожар в гостинице «Останкино»

В Москве в гостинице «Останкино» произошел пожар, сообщается на сайте столичного главного управления МЧС.

Возгорание произошло в здании по адресу: ул. Ботаническая, д. 29, к. 3, стр. 2. Когда спасатели в 13:58 мск прибыли на место пожара, из окна второго этажа шел дым. ​

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС, в 14:05 мск было ликвидировано открытое горение на площади 15 кв. м. Полностью пожар потушили к 14:25 мск.

«Спасли 42 человека, всего из здания вывели 250 человек, одного человека передали наряду скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в гостинице горели личные вещи и мебель.

Теги: Пожар, МЧС, гостиница
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