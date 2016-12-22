Производители предупредили о повышении цен на продукты при росте экосбора

Исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов написал премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо (есть у РБК), в котором предупредил правительство об увеличении потребительских цен из-за возможного повышения ставки экологических сборов.
Как сообщает «Коммерсантъ», увеличение сборов может привести также к сокращениям инвестиций компаний в развитие системы сбора и переработки отходов.
Мамонтов в письме попросил повышать ставки постепенно в течение трех лет, чтобы избежать «шокового эффекта». В частности, его волнует инициатива Минприроды повысить экосбор для упаковок из алюминия и полимера. Министерство заявило о желании повысить сбор с более 2 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и с почти 4 тыс. руб. до более 10 тыс. руб. соответственно.
Мамонтов отметил, что реакции на письмо пока не последовало. По его мнению, решение о повышении ставок является попыткой поддержать за счет других производителей неэффективные компании, которые занимаются утилизацией. В пресс-службе правительства «Коммерсанту» сообщили, что не видели письма.
Газета отмечает, что Национальный союз производителей молока также недоволен предложением о повышении экосборов. Он направил письма в Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз. В организации предложили проиндексировать сбор на 2019 год через произведение среднегодовых значений индекса потребительских цен за 2017–2019 годы.
Минприроды предложило с 2019 года повысить экологические сборы по 54 группам товаров и упаковки, которые подлежат утилизации после утраты потребительских свойств. В начале июля Минздрав также отправил в Минприроды письмо с предложением включить сигареты в перечень продукции, с которой взимается экологический сбор.