Создатель ракет рассказал о мешавших головке наведения «миражах» в Сирии

Глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал газете «Коммерсантъ», что российская операция в Сирии дала возможность испытать производимое компанией оружие в новых условиях.

«Не буду скрывать: в реальных боевых условиях были обнаружены различные недоработки. Для нас сирийская кампания стала серьезным испытанием», — сообщил он.

Обносов рассказал, что в России нет полигонов с климатическими условиями, схожими с сирийскими, в частности с сильной жарой, ветрами и песчаными бурями. Он добавил, что, в частности, в подобных условиях не могли проверить лазерную головку самонаведения. По словам главы корпорации, до ее применения в Сирии в компании не предполагали, что из-за возникающих «миражей» подсветка может «уплыть». Он подчеркнул, что лазерное оружие является самым точным в идеальных условиях, однако дальность его действия зависит от прозрачности атмосферы.

По словам Обносова, в результате приходилось анализировать, почему сложное оружие не работает в штатном режиме при таких условиях, в отличие от испытаний на полигоне. Он рассказал, что пришлось проделать «гигантскую работу» с корректируемыми авиационными бомбами.

«Нам говорили, что гравитационная бомба достаточно эффективна благодаря новому методу целенаведения. И пришлось спорить!» — отметил он.

Глава КТРВ объяснил, что при сильном ветре такую бомбу может снести на несколько сотен метров, так как у нее нет системы корректирования.