Силуанов объяснил непопулярность министров финансов во всем мире

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал, что министры финансов непопулярны во всем мире, так как хотят сохранить сбалансированный бюджет. Об этом он заявил в эфире «Первого канала» в программе «Познер».

«Министрам финансов очень часто приходится говорить слово «нет», очень часто приходится предлагать непопулярные решения для того, чтобы подвести итог и сделать баланс для бюджета, как для семьи — то же самое» (цитата по «РИА Новости»), — сказал он.

Силуанов отметил, что есть люди, которые предлагают проекты и решения для реализации, однако министр финансов принимает во внимание ограниченность бюджета, а также эффективность решения. Он может сказать, что решение хотя и популярно, не принесет реальных результатов. На это министрам финансов отвечают, что они мешают прогрессу и «хорошим начинаниям». Силуанов высказал мнение, что такая ситуация сложилась не только в России.

Ранее Силуанов заявил, что профицит бюджета будет препятствовать каким-либо сильным изменениям курса рубля в случае введения новых антироссийских санкций.