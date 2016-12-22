Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы эвакуируют 16 тыс. человек

В Франкфурте-на-Майне во время строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из близлежащих районов эвакуируют около 16 тыс. человек, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пожарных.
Бомбу нашли в Европейском квартале, который находится недалеко от центра города. Эвакуация людей пройдет в радиусе 700 м от места обнаружения бомбы в 20:00 по местному времени (22:00 мск). С 21:00 (23:00 мск) до 23:30 (1:30 мск) полиция будет контролировать эвакуированные территории. Эвакуация продлится до 01:00 (03:00 мск).
В конце июля в итальянском городе Терни более 11 тыс. человек эвакуировали из-за обнаружения американской бомбы времен войны. Бомбу весом 226 кг нашли около вокзала Цези. Внутри нее находилось 13 кг тротила.