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В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы США времен войны
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В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы США времен войны
Общество, 15:26
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В Италии эвакуировали более 11 тыс. человек из-за бомбы США времен войны

В Италии в городе Терни эвакуировали более 11 тыс. человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство ANSA и местный портал Terni Today.

Как уточняет агентство, была произведена эвакуация 11,3 тыс. жителей северного района города. По его данным, была обнаружена 226 кг американская бомба около вокзала Цези. Как сообщает Terni Today, внутри ее находится 13 кг тротила. После завершения эвакуации саперы разминируют ее, а затем снаряд будет подорван в карьере. На данный момент муниципальный оперативный центр сообщил, что эвакуация жителей закончилась.

Портал Terni Today отмечает, что префектура города подписала приказ о запрете полетов над вокзалом легких воздушных средств, в том числе дельтапланов. В городе была эвакуирована территория в радиусе 1,8 км от места обнаружения бомбы. Сам снаряд был обнаружен во вторник, 24 июля, но эвакуация обвялена в воскресенье, 29 июля. Как отмечает портал, на данный момент ведется обезвреживание.

Вокруг карьера, где будет подорвана бомба, оцеплена территория в радиусе 1,8 км. Разлет осколков может составить от 300 до 600 м.

Теги: Италия , эвакуация , бомба
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