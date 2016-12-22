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Гендиректор «Техмаша» рассказал о разработке новой авиационной ракеты
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Гендиректор «Техмаша» рассказал о разработке новой авиационной ракеты
Политика, 20:46
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Гендиректор «Техмаша» рассказал о разработке новой авиационной ракеты

«Техмаш» (входит в «Ростех»), разрабатывает новую авиационную ракету «Монолит». Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор концерна Владимир Лепин.

«Мы работаем, конечно, не стоим на месте», — сказал он, добавив, что этот процесс «небыстрый».

Лепин рассказал, что разработка ракеты ведется в инициативном порядке. Он добавил, что она предназначена для боевых самолетов и вертолетов.

«Техмаш» рассказал о стоимости и сроках разработки роботизированной РСЗО
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В начале октября Лепин рассказал РБК, что «Техмаш» начал конструкторские работы по проекту роботизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО). Концерн закончил опытно-конструкторские работы по РСЗО «Торнадо-С», а у Министерства обороны уже есть предзаказ. Лепин отметил, что «Техмаш» уже готов к серийному производству новой РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм.

Теги: «Ростех» , РСЗО
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