Памфилова попросила перенести избирательный участок из похоронного бюро

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова попросила перенести избирательный участок, открытый на территории похоронного бюро в Подмосковье, сообщает корреспондент РБК.

На заседании ЦИК она показала фотографии с участка, организованного в похоронном бюро в Орехово-Зуевском районе.

«Какая там явка?» — поинтересовалась она.

Фото: предоставлено ЦИК

По словам Памфиловой, впоследствии подмосковная избирательная комиссия решила снять вывеску с названием похоронного бюро, но оставить там избирательный участок.

«Меры приняты. Ну, коллеги, что вы думаете, пожалуйста. Включите не только мозги, но и сердце, неравнодушие», — предложила она, отметив, что надеется, что избирательный участок будет перенесен в «более достойное место».

Выборы президента России пройдут 18 марта.