«Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов

Представители «Новой газеты» обратились в полицию после того, как к зданию редакции неизвестные стали приносить различные предметы с угрозами в адрес журналистов издания. Об этом РБК рассказала глава пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

«Мы уже подали заявление после того, как обнаружили эти странные «артефакты». Вчера это был венок, сегодня это была голова животного. Сегодня в районе 14:00 мск к нам приехал спецотряд [полиции], они изъяли «артефакты», взяли отпечатки пальцев с них, начата проверка», — рассказала Прусенкова.

При этом в пресс-службе столичного главка МВД РБК заявили, что не обладают информацией о проведении проверки угроз в адрес «Новой газеты».

О появлении 17 октября у здания редакции похоронного венка с угрозами в адрес одного из журналистов издания газета сообщила на своем сайте. На следующий день у входа сотрудники «Новой» обнаружили корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес всей редакции.​

Полученные сотрудниками редакции угрозы представители «Новой» связали с тем, что газета «якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии». Данные о том, что издание опубликовало персональную информацию российских военных в газете назвали «фейком». «У нас вообще не было публикаций на эту тему — ни в газете, ни на сайте», — подчеркивается в сообщении «Новой».

На одном из предметов, которые обнаружили у входа в редакцию журналисты, было указано имя автора «Новой» Дениса Короткова. Как уточнили в издании, он уже не первый год ведет расследование о наемниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Среди его последних публикаций на сайте «Новой» — статьи о гибели в ЦАР российской съемочной группы. До прихода в «Новую газету» Коротков работал в петербургской «Фонтанке». По информации газеты, руководству этого портала ранее также поступали угрозы в связи с публикациями Короткова​.

15 октября, как заметили в «Новой», в ряде российских СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, который связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи, в которых журналиста называют «предателем», «изменником родины», а также «пособником террористов».