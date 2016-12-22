В Северной Каролине при стрельбе в школе погиб ученик

В школе города Мэттьюз в американском штате Северная Каролина произошла стрельба, в результате которой пострадал один ученик. Об этом сообщает местный департамент полиции на странице в Facebook.
Раненого школьника доставили в больницу в критическом состоянии, а другого ученика задержали. Место происшествия охраняется полицией, ведется расследование инцидента. Родители учеников забрали своих детей из школы.
Телеканал CBS News сообщает, что пострадавший школьник погиб. Капитан полиции Стейсон Тиррелл рассказал на пресс-конференции, что стрельба произошла в коридоре школы, когда в нем находились ученики.
В начале сентября ФБР арестовало пять человек в штате Нью-Мексико, которых обвинили в подготовке группы детей к нападениям на учителей и полицейских. По данным следователей, арестованные мужчины, среди которых мигрант из Гаити, относятся к группе радикальных исламистов.
В конце мая в средней школе в городе Индианаполис, расположенном в штате Индиана, два человека пострадали в результате стрельбы. Подозреваемого арестовали.