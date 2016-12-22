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«Газпром-Медиа» подтвердил уход генпродюсера ТНТ
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«Газпром-Медиа» подтвердил уход генпродюсера ТНТ
Технологии и медиа, 16:19
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«Газпром-Медиа» подтвердил уход генпродюсера ТНТ

Должность генпродюсера ТНТ — флагманского канала «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) — упразднена, следует из заявления представителя субхолдинга Екатерины Трофимовой, поступившего в РБК.

«Изменение модели управления «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» повлекло за собой ряд организационных изменений, включая отсутствие позиции генерального продюсера телеканала ТНТ», — отмечает Трофимова.

По словам представителя субхолдинга, в рамках новой структуры вещателя Роман Петренко займет должность директора ТНТ, а Вячеслав Дусмухаметов — должность креативного продюсера. «Дусмухаметов также одновременно будет отвечать за развитие Comedy Club Production в качестве генерального продюсера», — добавила Трофимова.

О том, что Вячеслав Дусмухаметов в ближайшее время покинет должность генпродюсера ТНТ, cтало известно в пятницу, 26 октября. Как рассказывали источники РБК в «Газпром-Медиа», руководство холдинга было недовольно показателями ТНТ, популярность которого у зрителей в последние годы падала.

«Газпром-Медиа» объявил о реорганизации ГПМ РТВ 10 октября. От должности гендиректора «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» тогда был освобожден Артур Джанибекян, управление субхолдингом перешло к головной компании всего «Газпром-Медиа». ​Роман Петренко, руководивший ТНТ с 2002 по 2013 год, вновь возглавил вещателя.

Теги: «Газпром-Медиа» , ТНТ , Comedy Club
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