На телеканале ТНТ вновь поменяется генеральный продюсер

Вячеслав Дусмухаметов, проработавший генпродюсером ТНТ чуть больше года, в ближайшее время покинет свой пост. Его обязанности возьмет на себя Роман Петренко, вернувшийся на канал после пятилетнего перерыва

Роман Петренко (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

В ближайшее время пост генпродюсера телеканала ТНТ покинет Вячеслав Дусмухаметов, сообщили РБК три источника в холдинге «Газпром-Медиа». ТНТ — флагманский канал холдинга «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ», в который также входят ​ТВ-3, «Пятница», «2х2», ТНТ4, «Супер».

Дусмухаметов проработал генпродюсером ТНТ чуть больше года: в июне 2017-го он сменил на этом посту Александра Дулерайна. До прихода на ТНТ Дусмухаметов работал креативным продюсером компании Comedy Club Production, одного из основных поставщиков контента для вещателя. Среди реализованных Дусмухаметовым проектов — сериалы «Универ», «Интерны», Comedy Woman и «Танцы».

Гендиректора у ТНТ нет. Канал находится в прямом управлении холдинга «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ». Ранее всем субхолдингом и фактически ТНТ руководил Артур Джанибекян, но 10 октября было объявлено о том, что он освобожден от должности гендиректора субхолдинга, которым теперь управляет головная компания всего «Газпром-Медиа». Одновременно одним из топ-менеджеров холдинга «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» стал Роман Петренко, возглавлявший ТНТ до 2013 года. Именно Петренко теперь будут переданы функции генпродюсера ТНТ, уточняют собеседники РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпром-Медиа Развлекательное ТВ» и ТНТ. Дусмухаметов отказался от комментариев.

Рейтинговый медиаменеджер Роман Петренко возглавлял ТНТ с 2002 по 2013 годы. На момент его прихода доля этого вещателя в целевой аудитории канала (от 14 до 44 лет) составляла в среднем 2–3%, то по итогам 2012-го, последнего полного года работы Петренко, этот показатель составил уже 13,1%, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. При Петренко на ТНТ начали выходить проекты Comedy Сlub Production, составившие основу программной сетки канала. Это, в частности, стендап-шоу Comedy Сlub, юмористическая передача «Наша Russia», реалити-шоу «Дом-2», сериалы «Интерны» и «Универ»

Руководство «Газпром-Медиа» было недовольно показателями ТНТ, популярность которого у зрителей в последние годы падала, объясняют кадровые перестановки в субхолдинге источники РБК. Наиболее существенное падение среднесуточной доли ТНТ в его целевой аудитории (зрители от 11 до 44 лет) было зафиксировано исследовательской компанией Mediascope, в 2016-м — по итогам года это были 11,4% против 12,8% в 2015-м. По итогам 2017 года среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ равнялась уже 10,6%. За девять месяцев 2018 года этот показатель снизился до 10%.

Отток зрителей сказывается на рекламных доходах вещателя: реклама на ТВ продается по так называемым пунктам рейтинга, которые отражают количество зрителей, увидевших стандартный 30-секундный ролик. По итогам января—​сентября 2018 года ТНТ продал рекламодателям 86,3 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории, что на 10% меньше, чем годом ранее. Компенсировать падение продаж рекламы в натуральном выражении канал может, лишь увеличив расценки. «Газпром-Медиа» рекламную выручку по своим отдельным активам не раскрывает.