В Москве водитель бейсбольной битой избил гулявшего с ребенком мужчину

В Москве на улице Селигерская в ходе конфликта водитель избил пешехода бейсбольной битой, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Прибывшие на место сотрудники ОМВД России по Бескудниковскому району выяснили, что нападавший с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Пострадавший госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления на Дмитровском шоссе задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области», — добавила Волк.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила РБК, что пострадавший в момент инцидента гулял с малолетним ребенком. После нападения на него коляска перевернулась.

Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. По словам Петренко, следствие установит мотивы нападавшего и проверит обстоятельства случившегося. В частности, планируется установить, не пострадал ли ребенок в ходе инцидента.