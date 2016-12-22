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Audi отозвала 6,7 тыс. машин в России из-за проблем с насосом охлаждения
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Audi отозвала 6,7 тыс. машин в России из-за проблем с насосом охлаждения
Бизнес, 15:22
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Audi отозвала 6,7 тыс. машин в России из-за проблем с насосом охлаждения

Официальный дилер Audi в России — «Фольксваген Груп Рус» — отозвал 6687 автомобилей Audi. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат модели Audi A4, А5, А6, Q6, реализованные в период с 2012 по 2017 год. Причиной отзыва машин послужило возможное проникновение влаги в электронные компоненты. Согласно сообщению Росстандарта, это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и локальным оплавлениям.

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Все ремонтные работы для владельцев автомобилей будут осуществляться бесплатно.

В конце июня Audi по аналогичным причинам отозвала 728 автомобилей классов A4, A5, Q5, А6.

Теги: Audi , отзыв автомобилей , Росстандарт
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