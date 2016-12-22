ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,64 62,85 EUR Нал. 73,65 72,69 USD Бирж. 63,27 +0,04 EUR Бирж. 73,03 -0,08 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6128,20 +56,60 IMOEX 2258,07 +0,20% RTSI 1124,32 -0,05% Brent 77,24 -0,99% DJIA 24117,59 -0,68% Nasdaq 7445,09 -1,54%
Audi отзовет более 700 автомобилей в России
Лента новостей
ЧМ-2018 установил рекорд по голам в свои ворота 11:30, Спорт Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 11:24, РБК и ГАЗ Эрмитаж станут охранять при помощи квадрокоптеров 11:22, Общество Visa назвала самых расточительных иностранных гостей ЧМ по футболу 11:15, Финансы СМИ узнали об открытии первого магазина сети универмагов COS в России 11:09, Бизнес Инженерная геймификация: чего ждет бизнес от образования и молодежи 11:04, Партнерский материал Застройщики с 1 июля поднимают цены на квартиры 11:01, Строительство Против главы карельского «Мемориала» Дмитриева завели новое дело 10:59, Общество СМИ узнали о планах подтверждать личность при помощи номера телефона 10:53, Технологии и медиа Forbes поставил МГУ на 6-е место в своем рейтинге российских вузов 10:50, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 10:45, Партнерский материал Куратор молодежной биеннале в Москве — РБК Стиль: «Живем в безумном мире» 10:43, Стиль Audi отзовет более 700 автомобилей в России 10:41, Технологии и медиа «Биткоин на пороге более тяжелого падения»: что ждет криптовалюту 10:40, Крипто Прогнозы дня: рубль останется стабильным из-за высоких цен на нефть 10:35, Quote Reuters узнал о кредите структуре Манафорта на $10 млн от Дерипаски 10:34, Общество «Почти Лондон»: что думают о Москве зарубежные болельщики 10:26, Недвижимость В МИДе сообщили о проработке предстоящей встречи Лаврова и Помпео 10:23, Политика При пожаре на рынке в столице Кении погибли 15 человек 10:11, Общество Доллар и нефть растут: что будет с рублем 10:07, Quote «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 10:04, РБК и Schneider Electric В мире за полгода заключили сделок по слиянию на рекордные $2,5 трлн 09:59, Бизнес Вооруженный ножом мужчина убил двух школьников в Китае 09:52, Общество На вооружение армии США поступят новые ракеты класса «воздух — земля» 09:36, Политика Как носить одно и то же и не выглядеть скучно 09:34, Спецпроект РБК PINK В Раде усомнились в способности Украины вызвать уважение России угрозами 09:30, Политика СМИ узнали о согласии Эрдогана не продлевать режим ЧП в Турции 09:20, Политика Генпрокуратура рассказала об угрозе жизням миллионов россиян от мусора 09:18, Общество
Audi отзовет более 700 автомобилей в России
Технологии и медиа, 10:41
0
Audi отзовет более 700 автомобилей в России

Официальный дилер Audi в России — «Фольксваген Груп Рус» — отзовет 769 автомобилей Audi. Об этом сообщает Росстандарт.

В частности, отзыву подлежат 728 автомобилей классов A4, A5, Q5, А6, реализованных с 2012 по 2017 год. Причина отзыва — возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и локальным оплавлениям.

Кроме того, в связи с неисправностями поршней задних тормозных суппортов официальный дилер отзовет 41 автомобиль Audi Q5, которые были проданы в этом году.

Все ремонтные работы для владельцев данных автомобилей будут бесплатными.

В конце мая Audi отозвал более 11 тыс. автомобилей A4, A5, Q5, Q7 из-за возможных проблем в работе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Отзыву подлежали автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.

Теги: Росстандарт , Audi , отзыв автомобилей
Главное
Visa назвала самых расточительных иностранных гостей ЧМ по футболу Финансы
Материалы по теме
АвтоВАЗ отзовет более 7 тыс. машин Lada Xray из-за проблем с подвеской Общество
Mercedes-Benz отзовет более 9 тыс. автомобилей в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter