Audi отзовет более 700 автомобилей в России

Официальный дилер Audi в России — «Фольксваген Груп Рус» — отзовет 769 автомобилей Audi. Об этом сообщает Росстандарт.
В частности, отзыву подлежат 728 автомобилей классов A4, A5, Q5, А6, реализованных с 2012 по 2017 год. Причина отзыва — возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости и локальным оплавлениям.
Кроме того, в связи с неисправностями поршней задних тормозных суппортов официальный дилер отзовет 41 автомобиль Audi Q5, которые были проданы в этом году.
Все ремонтные работы для владельцев данных автомобилей будут бесплатными.
В конце мая Audi отозвал более 11 тыс. автомобилей A4, A5, Q5, Q7 из-за возможных проблем в работе системы ЭРА-ГЛОНАСС. Отзыву подлежали автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год.