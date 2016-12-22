Суд обязал бенефициара «Настюши» вернуть 19 млн руб. премий

Арбитражный суд Москвы признал незаконными выплаты премий основному владельцу компании «Настюша» Игорю Пинкевичу в размере около 19 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

Арбитраж обязал Пинкевича вернуть выплаченные ему в 2014–2017 годах премиальные. В определении суда говорится, что выплаты были произведены в момент неплатежеспособности компании, что свидетельствует о цели причинить вред имущественным правам кредиторов путем вывода денежных средств.

В августе Тверской суд арестовал Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве из-за задержки строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», застройщиком которых являлся холдинг «Настюша».

В феврале Арбитражный суд Москвы признал зерновую компанию «Настюшу» банкротом. Временным управляющим был назначен Антон Никеев.