«Лента» объявила о запуске buyback объемом 11,6 млрд руб.

Ретейлер «Лента» запускает программу buyback в период с 29 октября 2018 года по 29 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что совет директоров одобрил программу выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР) в объеме до 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% всех ГДР компании исходя из рыночной стоимости на 26 октября. Сделки по программе начнутся не позднее 5 ноября.

Обратный выкуп будет осуществлять Credit Suisse путем покупок на Лондонской фондовой бирже. После новостей о программе buyback акции «Ленты» на Московской бирже росли на 5,3%.

Также «Лента» опубликовала операционные результаты за третий квартал. Согласно им, продажи выросли на 12,5% — до 100,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда продажи составляли 89,6 млрд руб. При этом за девять месяцев текущего года продажи выросли на 16,1%, составив 294 млрд руб.