Основатель «Ленты» стал кандидатом в совет директоров «Магнита»

Основатель петербургской сети «Лента» Олег Жеребцов номинирован в совет директоров второй крупнейшей сети магазинов в России «Магнит». Об этом говорится в сообщении компании.

Жеребцов основал «Ленту», которая сейчас является третьим крупнейшим российским ретейлером, в 1993 году. Жеребцов вышел из капитала компании в 2009 году. Тогда он продал свою долю размером в 35% инвестфонду TPG и ВТБ. Сейчас Жеребцов является основным владельцем фармпроизводителя Solopharm.

В течение шести лет после покупки ВТБ постепенно сокращал свою долю в «Ленте». В 2015 году у «ВТБ Капитала» было только только 4% сети (позже банк размер своего пакета не уточнял).

Изменения в совете директоров «Магнита» связаны с появлением нового крупнейшего акционера. Основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал свою долю в компании группе ВТБ. Сделка была закрыта 15 марта, ВТБ получил 29% акций ретейлера за 138 млрд руб. У Галицкого, который создал компанию 25 лет назад, осталось 3% сети. При этом он ушел с поста гендиректора. Новым руководителем стал бывший финансовый директор сети Хачатур Помбухчан.