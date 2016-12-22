В Брянской области погибла одна из основательниц WWF России

Одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Лора Уильямс погибла в Брянской области. Об этом сообщается на сайте организации.

«Да, к сожалению, это так», — сообщил РБК директор WWF России Игорь Честин. По его словам, инцидент произошел утром 28 октября. По его словам, она неудачно упала с лошади в деревне Чухраи.

По данным фонда, Уильямс выросла в американском штате Колорадо. В 1993 году она приехала в Россию, чтобы развивать российское отделение WWF. Она четыре года работала в московском офисе, после чего переехала в деревню Чухраи под Брянском, где и осталась жить с мужем, фотографом-натуралистом Игорем Шпиленком.

За время жизни в России она участвовала в таких программах WWF, как «Брянский лес», «Человек и лошадь», содействовала сохранению природы Камчатки.