Глава департамента банковского надзора ушла из ЦБ

Анна Орленко фактически руководила санацией «Открытия», сообщали источники РБК. Но год назад она ушла из временной администрации банка, так как не нашла общего языка с командой Михаила Задорнова

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Директор департамента банковского надзора Банка России Анна Орленко с 28 сентября покинет свой пост, сообщает регулятор.

В сообщении также говорится, что она «продолжит карьеру вне Банка России».

Орленко пришла на должность руководителя департамента банковского надзора ЦБ в декабре 2015 года, ранее работала заместителем начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Ее предшественник на этом посту Рубен Амирьянц перешел на работу в Агентство по страхованию вкладов.

В августе прошлого года Орленко вошла в состав временной администрации санированного ЦБ банка «ФК Открытие», где занимала пост заместителя главы временной администрации Дмитрия Пожидаева.

В сентябре Пожидаева перевели на управление Бинбанком, а его место заняла Майя Судакова, главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми организациями главного управления ЦБ по ЦФО. При этом источники РБК отмечали, что фактически ​руководила всем процессом санации банка именно Орленко.

Однако с приходом в «Открытие» команды Михаила Задорнова и постепенным переводом его команды из ВТБ в новый банк Орленко вернулась на работу обратно в ЦБ, на пост главы департамента банковского надзора.