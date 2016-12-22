Срок хранения писем со штрафами от ГИБДД сократят до семи дней

Власти намерены сократить срок хранения штрафных писем от ГИБДД в почтовых отделениях с 30 до семи дней. С таким предложением выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, проект приказа размещен ведомством на сайте regulation.gov. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, подобные поправки были учтены в новой редакции закона «О почтовой связи», который вступил в силу еще 3 сентября. Тогда административные извещения приравняли к судебным, которые хранятся на почте семь дней. Но для того, чтобы изменения заработали на практике, нужны изменения ведомственных правил, отмечает газета со ссылкой на подтверждение «Почты России».
Теперь все так называемые письма счастья, сообщающие о нарушении ПДД — административном нарушении, будут храниться в отделениях семь дней. Если письмо не забрать, оно вернется в службу и штраф вступит в силу.
Изменения в закон были инициированы Самарской губернской думой в начале 2017 года. Депутаты заметили, что извещения об административных правонарушениях хранятся на почте 30 дней, а у комиссии на рассмотрение дел есть всего 15 дней.
Некоторые водители пользовались ситуацией и забирали почту в самый последний день, затем обжаловали штраф. При этом автовладелец делает все, чтобы письмо шло в ГИБДД максимально долго, например отправляя его из другого города, объяснила газете эксперт по безопасности движения юрист Катерина Соловьева. В итоге разбирательство затягивалось и инспекторы не успевали привлечь никого к ответственности. Адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радьков в свою очередь заметил, что извещения о доставке «письма счастья» на почту могут принести через один-два дня после поступления, из-за чего на получение самого письма останется меньше семи положенных дней.
Впрочем, по данным газеты, около 55% таких писем автомобилисты не забирают и оплачивают в электронном виде.