В США узнали о начале расследования в отношении кампании Трампа при Обаме

ФБР начало расследование возможной связи предвыборной кампании Дональда Трампа с российским правительством еще во время президентства Барака Обамы. Об этом сообщил член комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса республиканец Джон Ратклифф в интервью Fox News.



«К сожалению на этой неделе мы узнали, что ФБР при президентстве Обамы (бывший президент США Барак Обама, — РБК) начало это расследование о возможной связи российского правительства с предвыборной кампанией Трампа. 29-летний советник по политике, Джорджа Пападопулоса до этого момента никогда не был в России, и до этого момента никогда не встречался или не знал ни кого, кто связан с российским правительством», — заметил Ратклифф.

Он пошутил, что у продавца в супермаркете «есть столько же контактов в России и с российским правительством», как у Пападопулоса, а «у него их ноль».



В начале сентября Пападопулоса приговорили к 14 дневному тюремному сроку за то, что он подал ложные показания ФБР по делу о возможной вмешательстве России в президентские выборы. Он был советником Дональда Трампа во внешней политике во время предвыборной компании в 2016 году. Во время расследования Пападопулос солгал ФБР, когда говорил, что не встречался с российскими чиновникам, и когда опроверг наличие у него информации о взломе российскими хакерами сервера Демократической партии. О контактах Попадополуса с российскими политиками стало известно в 2017 году.

Как говорится в опубликованном в апреле докладе по расследованию вмешательства России в выборы, в США полагает, что Россия организовала кибератаки на политические институты США в 2015–2016 годах. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что Москва использовала телеканал RT «для разжигания социальной розни и подрыва доверия к американской избирательной системе». В Москве все обвинения во вмешательстве в выборы отрицают.