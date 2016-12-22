В МВД уточнили место ДТП с пятью жертвами

Дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали пять человек, в том числе трое детей, по уточненным данным, произошло в Татарстане. Об этом сообщили в МВД республики, передает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Удмуртии.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 39 км трассы Псеево-Крынды на территории Агрызского района около границы с Удмуртией.



В МВД рассказали, что проезжая часть была заснежена, и 32-летний житель Удмуртии за рулем ВАЗ-2114 «не учел погодные условия» и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 47-летний мужчина из Агрызского района. В результате погибли водитель ВАЗ и четыре его пассажира, из которых трое детей.

По факту произошедшего, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.