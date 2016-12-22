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В ДТП с участием грузовика в Удмуртии погибли пять человек
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В ДТП с участием грузовика в Удмуртии погибли пять человек
Общество, 18:55
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В ДТП с участием грузовика в Удмуртии погибли пять человек

На границе Татарстана и Удмуртии легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом, погибли пять человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Удмуртии.

Отмечается, что погибли водитель и четверо пассажиров ВАЗ-2114, включая троих детей. Все погибшие являются жителями Удмуртии. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

«РИА Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД уточняет, что в районе ДТП шел мокрый снег, температура воздуха составляла около нуля градусов.

23 октября в Рязанской области столкнулись микроавтобус и КамАЗ. ДТП произошло на 162-м километре трассы М5 «Урал». В результате произошедшего пострадали девять человек.

Теги: ДТП , Удмуртия
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