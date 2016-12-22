МЧС предупредило о похолодании до -13 градусов в Ленинградской области
Общество, 20:46
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МЧС предупредило о похолодании до -13 градусов в Ленинградской области
В Ленинградской области 29 и 30 октября местами ожидается понижение ночных температур до минус 13 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что 29 октября на дорогах ожидается гололедица, а 30 октября — порывы ветра до 15–17 м/с.
Ранее «РБК Санкт-Петербург» со ссылкой на главного синоптика города Александра Колесова сообщал о предстоящей резкой перемене погоды. По словам синоптика, в начале ноября в Петербурге ожидается потепление.
18 октября температура воздуха в Санкт-Петербурге, как и в Москве, побила столетние рекорды. В Петербурге воздух в этот день прогрелся до 16,16 градуса. Предыдущий рекорд, 15,2 градуса, был зафиксирован в 1918 году.