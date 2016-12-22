Полиция задержала попавшего в ДТП в Петербурге водителя грузовика

В Санкт-Петербурге задержали попавшего в ДТП накануне водителя грузовика Scania, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД. В результате аварии погибли восемь человек.

По данным пресс-службы, в отношении водителя Scania возбуждено уголовное дело, он отправлен в СИЗО. Водитель грузовика Iveco находится в больнице.

Авария произошла 27 октября на Западном скоростном диаметре. Сначала столкнулись грузовики Iveco и Scania, после чего последний выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате аварии микроавтобус загорелся. Водитель и семь пассажиров, находящихся в транспортном средстве, погибли.

МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 263 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).