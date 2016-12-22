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На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб участник из России
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На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб участник из России
Общество, 16:16
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На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб участник из России

На чемпионате мира по мотопарапланерному спорту в Египте погиб участник из России. Об этом сообщается в Facebook Министерства гражданской авиации Египта.

Отмечается, что россиянин разбился во время тренировочного полета. По словам главы управления гражданской авиации Египта Самеха аль-Хафни, по предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки спортсмена, который пренебрег требованиями безопасности. В результате его мотопараплан упал в озеро.

Министр гражданской авиации Юнис аль-Масри поручил сформировать техническую комиссию для выяснения причин аварии.

В марте в Оренбурге рядом с Малаховым озером потерпел крушение мотопараплан. По данным СК, 34-летний пилот допустил касание корки льда, и летательный аппарат ушел под воду. Пилот погиб на месте.

Теги: соревнования , Египет , спортсмен
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