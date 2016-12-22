Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD

Националистическая партия AfD («Альтернатива для Германии») в общегерманском рейтинге популярности обошла Социал-демократическую партию Германии и вышла на второе место. Об этом говорят данные последнего опроса, проведенного 29 сентября социологами Emnid.
Лидирует правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, за него готовы проголосовать 30% участников опроса. Однако его рейтинг неуклонно снижается: в апреле за него готовы были отдать голоса 34% избирателей, в начале сентября их доля снизилась до 30%.
Социал-демократов готовы поддержать 16%. Еще неделю назад у СДПГ было больше сторонников (17%), а в начале года около 20% немцев заявляли о желании видеть их в бундестаге.
«Альтернатива для Германии» обошла социалистов с минимальным преимуществом — она набрала 17% сторонников, однако динамика рейтинга этой партии позволяет ожидать дальнейшего роста. В 2013 году (год создания партии) ее поддерживали только 6% немцев, порог в 10% партия преодолела в начале 2016 года. В 2017 году ее показатель снова опустился ниже этого уровня. Однако в июне 2018 года за AfD готовы были проголосовать уже 15% избирателей Германии.
Ранее, в первой половине сентября, AfD стала самой популярной на востоке Германии, в ее поддержку там высказались 25% участников опроса, а за блок Ангелы Меркель в восточных землях были готовы проголосовать 24% избирателей.
Партию относят к правоконсервативным. Ее сторонники выступают за закрытие внешних границ Евросоюза, а также за жесткий контроль на границах Германии. Чтобы перекрыть поток беженцев, считают в AfD, нужно строить лагеря беженцев за рубежом. В программе партии — немедленная депортация нелегалов и создание для иностранных рабочих финансовых условий, мотивирующих их покинуть Германию. Кроме того, партия считает, что в Германии главенствующую роль должна играть немецкая культура.
На парламентских выборах 2017 года AfD впервые прошла в бундестаг, набрав почти 13% и получив 94 депутатских мандата.
Как отмечает DW, AfD — единственная крупная партия в Германии, которая поддержала Brexit и избрание президента Дональда Трампа.