Второй по популярности партией ФРГ впервые стала антииммигрантская AfD

Если бы выборы в парламент Германии состоялись сегодня, то «Альтернатива для Германии» заняла бы второе место, потеснив социалистов и уступив только блоку Ангелы Меркель. Об этом говорят данные опроса Emnid

Голосование на съезде AfD в июне 2018 года (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

Националистическая партия AfD («Альтернатива для Германии») в общегерманском рейтинге популярности обошла Социал-демократическую партию Германии и вышла на второе место. Об этом говорят данные последнего опроса, проведенного 29 сентября социологами Emnid.

Лидирует правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель, за него готовы проголосовать 30% участников опроса. Однако его рейтинг неуклонно снижается: в апреле за него готовы были отдать голоса 34% избирателей, в начале сентября их доля снизилась до 30%.

Социал-демократов готовы поддержать 16%. Еще неделю назад у СДПГ было больше сторонников (17%), а в начале года около 20% немцев заявляли о желании видеть их в бундестаге.

«Альтернатива для Германии» обошла социалистов с минимальным преимуществом — она набрала 17% сторонников, однако динамика рейтинга этой партии позволяет ожидать дальнейшего роста. В 2013 году (год создания партии) ее поддерживали только 6% немцев, порог в 10% партия преодолела в начале 2016 года. В 2017 году ее показатель снова опустился ниже этого уровня. Однако в июне 2018 года за AfD готовы были проголосовать уже 15% избирателей Германии. ​

Ранее, в первой половине сентября,​ AfD стала самой популярной на востоке Германии, в ее поддержку там высказались 25% участников опроса, а за блок Ангелы Меркель в восточных землях были готовы проголосовать 24% избирателей.​

Партию относят к правоконсервативным. Ее сторонники выступают за закрытие внешних границ Евросоюза, а также за жесткий контроль на границах Германии. Чтобы перекрыть поток беженцев, считают в AfD, нужно строить лагеря беженцев за рубежом. В программе партии — немедленная депортация нелегалов и создание для иностранных рабочих финансовых условий, мотивирующих их покинуть Германию. ​Кроме того, партия считает, что в Германии главенствующую роль должна играть немецкая культура.

На парламентских выборах 2017 года AfD впервые прошла в бундестаг, набрав почти 13% и получив 94 депутатских мандата.



Как отмечает DW, AfD — единственная крупная партия в Германии, которая поддержала Brexit и избрание президента Дональда Трампа.