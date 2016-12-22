Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн

Пентагон в октябре поставил на американскую авиабазу Рамштайн в Германии около ста контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте авиабазы.

«Это крупнейшая партия такого рода после операции «Союзная сила», которая состоялась в 1999 году», — приводятся в сообщении слова начальника боевых операций MUNS Дэвид Хэда.

Отмечается. что запас боеприпасов будет использоваться для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и увеличению военной базы ВВС США в Европе. Они также необходимы для повышения способности Минобороны США «быстро реагировать на угрозы, исходящие от агрессивных участников».

В начале июня агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что представители Пентагона обсуждают с немецкими военными возможность размещения на территории Германии комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD на авиабазе Рамштайн.

Оборонный бюджет США на 2019 финансовый год составит $716 млрд.