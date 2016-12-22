Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

Член съемочной группы фильма «Город лжи» подал в суд на актера Джонни Деппа, обвинив его в избиении, пишет Hollywood Reporter.

Менеджер по подбору локаций Грег Брукс утверждает, что в апреле 2017 года Депп оскорбил его, а потом дважды ударил по ребрам. После этого актер стал кричать, чтобы Брукс ударил его в ответ, обещая ему за это $100 тыс.

По словам Брукса, от артиста пахло алкоголем, а во время работы он пил и употреблял наркотики.

Истец утверждает, что, после того как он отказался подписать документ о том, что у него нет претензий к компании и он не будет обращаться в суд, ​его уволили.

Два года назад бывшая жена актера Эмбер Хёрд обвинила его в избиении. После развода суд запретил Деппу приближаться к ней.

Джонни Депп — американский актер, музыкант и продюсер. Он известен, в частности, ролями в фильмах «Чарли и шоколадная фабрика», «Мертвец», «Страсть и ненависть в Лас-Вегасе», «Пираты Карибского моря» и других.