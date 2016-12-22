Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время четырехсторонней встречи в Стамбуле, в которой приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии, не обсуждали, какое место будет занимать в будущем президент Сирии Башар Асад. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.



«Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали», — сказал президент России. Он отметил, что подобные обсуждения «контрпродуктивны», если есть желание «добиться положительного результата в конце нашего пути».

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что у международного сообщества есть право высказаться по поводу Асада, передает его слова «Интерфакс». Он отметил что Париж уважает суверенное право сирийского народа. «Режим в Сирии не представляет весь сирийский народ», — пояснил французский лидер. Макрон добавил, что много сирийских граждан покинули свою страну, и их приютила Франция, Германия и Иордания.

Путин также заявил, что будущее своей страны должны решить сами граждане Сирии, а для этого нужно принять меры для урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. По мнению российского лидера, необходимо, чтобы в Женеве начал работу конституционный комитет, который займется реформированием сирийской Конституции​.



В саммите в Стамбуле, который состоялся 27 октября, приняли участие Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Именно по инициативе последнего и была проведена эта встреча.