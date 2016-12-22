ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,65 65,19 EUR Нал. 75,92 74,39 USD Бирж. 65,72 +0,13 EUR Бирж. 74,95 +0,33 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6490,20 -48,10 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле
Лента новостей
Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле 20:49, Политика Россия впервые за 20 лет выиграла 3 золота на ЧМ по греко-римской борьбе 20:38, Спорт В Финляндии в ДТП попал автомобиль генконсульства России 20:30, Общество Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 20:10, РБК и Lenovo Трамп предложил вооружить охранников церквей и синагог 20:06, Политика Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе 19:54, Политика В Одессе начали проверку после задымления самолета во время взлета 19:41, Общество В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии 19:28, Политика В Армении мужчина пытался пройти в здание правительства с гранатой 19:24, Общество В Петербурге при ДТП грузовика с микроавтобусом погибли шесть человек 19:18, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 19:09, РБК и Cordiant Иранские военные пригрозили сбить вертолеты ВМС США в Персидском заливе 18:59, Политика Полицейские задержали открывшего стрельбу в синагоге Питтсбурга мужчину 18:48, Общество Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Питтсбурге 18:31, Общество Twitter извинился за игнорирование угроз «отправителя посылок с бомбами» 18:10, Общество Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 18:08, РБК и Volkswagen В Питтсбурге неизвестный расстрелял посетителей синагоги 18:06, Общество «Палестинский исламский джихад» анонсировал перемирие с Израилем 17:27, Политика На Украине фильм о войне в Донбассе провалился в прокате 17:18, Общество Тест: как вы разбираетесь в злободневных новостях и трендах 17:03, РБК и Thomson Reuters Полиция начала проверку сообщений о пропаже картины Левитана в Москве 16:59, Общество Андрей Аршавин второй раз за карьеру получил прямую красную карточку 16:50, Спорт В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции 16:45, Политика Путин встретился с Меркель перед саммитом в Стамбуле 16:14, Политика Крымские мусульмане попросили отдать им имущество запрещенного меджлиса 16:06, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 16:01, РБК и Мираторг Предстоятель УПЦ заявил о попытках на Украине «покорить Бога» 15:54, Общество Пашинян не исключил закупки Арменией американского оружия 15:33, Политика
Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле
Политика, 20:49
0
Путин опроверг обсуждение судьбы Асада в ходе саммита в Стамбуле

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время четырехсторонней встречи в Стамбуле, в которой приняли участие лидеры России, Турции, Франции и Германии, не обсуждали, какое место будет занимать в будущем президент Сирии Башар Асад. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали», — сказал президент России. Он отметил, что подобные обсуждения «контрпродуктивны», если есть желание «добиться положительного результата в конце нашего пути».

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что у международного сообщества есть право высказаться по поводу Асада, передает его слова «Интерфакс». Он отметил что Париж уважает суверенное право сирийского народа. «Режим в Сирии не представляет весь сирийский народ», — пояснил французский лидер. Макрон добавил, что много сирийских граждан покинули свою страну, и их приютила Франция, Германия и Иордания.

Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе
Политика

Путин также заявил, что будущее своей страны должны решить сами граждане Сирии, а для этого нужно принять меры для урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. По мнению российского лидера, необходимо, чтобы в Женеве начал работу конституционный комитет, который займется реформированием сирийской Конституции​.

В саммите в Стамбуле, который состоялся 27 октября, приняли участие Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Именно по инициативе последнего и была проведена эта встреча.

Теги: Башар Асад , конфликт в Сирии , Владимир Путин
Главное
Путин заявил о готовности России к новой военной операции в Идлибе Политика
Материалы по теме
В Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии Политика
В Стамбуле начался саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter