Полицейские задержали открывшего стрельбу в синагоге Питтсбурга мужчину

После перестрелки с полицией организатор атаки сдался правоохранительным органам. Перед нападением он выкрикивал антисемитские лозунги, а СМИ называют его сторонником теории мирового заговора

Фото: Pam Panchak / AP

Мужчина, открывший огонь по посетителям синагоги в Питтсбурге, сдался полиции, и был задержан. Об этом сообщает CBS Pittsburgh со ссылкой на радиопереговоры полиции и CNN со ссылкой на неназванных представителей официальных властей.

CBS Pittsburgh отмечает, что стрелок был ранен в перестрелке с полицией и не мог нормально передвигаться. На данный момент сотрудники правоохранительных органов говорят с ними.



По данным телеканала, жертвами стрельбы стали девять человек. О состоянии и количестве пострадавших не сообщается. CBS Pittsburgh отмечает, что ранены были трое полицейских из числа тех, кто прибыл на место инцидента.

По данным радиостанции KDKA, задержанного зовут Роберт Боуэрc. Как сообщает Inquisitr, он был аентисемитом и сторонником теории мирового заговора. Также в своем Twitter он резко высказывался против Дональда Трампа, утверждая, что его контролируют евреи.

Стрельба в Синагоге в Питсбурге произошла в субботу, 27 октября, во время службы. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией.