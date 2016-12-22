Трамп отреагировал на стрельбу в синагоге в Питтсбурге

Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за ситуацией в Питтсбурге, где неизвестный открыл огонь по посетителям синагоги. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.
Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента. Трамп добавил, что, «по видимому», в результате инцидента может быть «много погибших». «Остерегайтесь стрелка. Благослови всех господь!» — заявил Трамп.
В субботу, 27 октября, мужчина расстрелял из автоматического оружия посетителей синагоги, пришедшим на службу. Также неизвестный открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место инцидента. По данным CBS Pittsburgh, погибли по меньшей мере восемь человек, двое полицейских получили ранения. Люди все еще остаются внутри синагоги. Они забаррикадировались внутри.