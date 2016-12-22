В Питтсбурге неизвестный расстрелял посетителей синагоги

В американском городе Питтсбург неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по посетителям синагоги. Об этом сообщает CBS Pittsburgh.
Департамент общественной безопасности Питтсбурга в своем Twitter предупреждает. что опасность для людей, находящихся близ синагоги, сохраняется.
По данным CBS Pittsburgh, число погибших может достигать восьми. Стрелок открыл огонь и по полицейским, прибывшим на место ЧП. Двое из них получили ранения, информация об их состоянии отсутствует. Как отмечает NBC, глава полиции Питтсбурга Джейсон Ландо подтвердил, что стрельба привела к «многочисленным жертвам». К синагоге стянуты силы полиции и машины экстренных служб.
Внутри синагоги остаются люди. Как сообщает издание, полиция получает звонки от людей, забаррикадировавшихся внутри. Стрельба произошла в синагоге «Древо жизни»