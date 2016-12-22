В Приморье водитель грузовика стал фигурантом дела из-за обрушения моста
Общество, 15:20
0
В Приморье водитель грузовика стал фигурантом дела из-за обрушения моста
В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика, подозреваемого в обрушении моста в Михайловском районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как полагает следствие, водитель грузовика, перевозивший груз, выехал на автомобильный мост, на котором стоял знак, ограничивающий движение большегрузных автомобилей. В результате обрушились мостовые пролеты. Грузовик скатился с моста и зажал другой автомобиль между полуприцепом и опорой. В зажатой машине находились водитель и ребенок, которые скончались на месте.
Как сообщалось 27 октября, погибшими были 25-летняя жительница города Арсеньева и трехлетний ребенок. Мост имел ограничение по массе в 20 т. В региональном управлении МВД рассказали, что водитель грузовика перевозил 20 т картофеля, а масса самого автомобиля составляла 7 т.
Как полагает следствие, водитель грузовика, перевозивший груз, выехал на автомобильный мост, на котором стоял знак, ограничивающий движение большегрузных автомобилей. В результате обрушились мостовые пролеты. Грузовик скатился с моста и зажал другой автомобиль между полуприцепом и опорой. В зажатой машине находились водитель и ребенок, которые скончались на месте.
Как сообщалось 27 октября, погибшими были 25-летняя жительница города Арсеньева и трехлетний ребенок. Мост имел ограничение по массе в 20 т. В региональном управлении МВД рассказали, что водитель грузовика перевозил 20 т картофеля, а масса самого автомобиля составляла 7 т.