В «Победе» заявили об отсутствии запроса на полеты в Тбилиси через Москву

Авиакомпания «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы в Тбилиси. Об этом РБК рассказал представитель компании.
«Мы не запрашивали разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», — сказал представитель.
В Агентстве гражданской авиации Грузии рассказали «РИА Новости», что Россия и Грузия подписали акт, согласно которому с 10 июня 2016 года допускается осуществление рейсов по принципу «треугольник» в том случае, если в нем не значатся Тбилиси и Москва. Этот принцип разрешает авиакомпании делать транзитную остановку на территории партнерской страны, а потом лететь в аэропорт конечного назначения.
В ведомстве добавили, что 24 октября разрешили российской авиакомпании выполнять регулярные рейсы по маршруту Ростов — Тбилиси и обратно. В агентстве отметили, что готовы рассмотреть и удовлетворить обращение «Победы», если оно будет соответствовать авиационным договоренностям стран.
Накануне авиакомпания «Победа» сообщила, что с 1 ноября отменяет рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей выдать разрешение на полеты. В авиакомпании отмечали, что отказ касался тех маршрутов, где компания является назначенным перевозчиком России по решению Межведомственной комиссии соответствующими нотами российского МИДа.