Армия Израиля сообщила о перехвате ракет из сектора Газа

С территории сектора Газа были запущены около 12 ракет, часть из них смогла перехватить израильская система ПРО «Железный купол». Об этом сообщает Армия Израиля (IDF) в Twitter.

По данным IDF, также в городе Сдерот на юге Израиля объявлена противоракетная тревога.

В августе израильская армия сообщала, что зафиксировала запуск около 150 ракет с территории сектора Газа, из них 25 были перехвачены «Железным куполом». В ответ IDF атаковала цементный завод палестинского движения ХАМАС, продукция которого использовалась для строительства подземных туннелей, ведущих в Израиль, а также несколько других объектов в секторе Газа.