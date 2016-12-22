Google запустила в Венесуэле приложение для обхода цензуры в интернете

Компания Google протестировала и запустила в Венесуэле приложение Intra для Android, позволяющее обходить блокировку сайтов в интернете, сообщает Associated Press.

Приложение позволяет подключать смартфоны пользователей к серверам Google для обхода блокировок местных провайдеров, таких как CANTV, контролируемого правительством Венесуэлы.

Специалисты тестировали Intra в течение нескольких месяцев в Боливарианской республике, разработкой приложения занималась входящая в Google фирма Jigsaw. По словам ее основателя и главы Джареда Коэна, «мы не создавали Intra для Венесуэлы, но идея пришла к нам после работы с венесуэльскими журналистами».

Приложение было запущено в Венесуэле и во всем мире еще в начале октября, программу уже скачали около 130 тыс. раз, при этом венесуэльцы входят в топ-3 пользователей Intra.