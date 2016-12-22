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Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта
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Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта
Бизнес, 22:04
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Литовский акционер аэропорта Жуковский решил выйти из проекта

Литовская ​группа предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group (ASG) решила продать долю в ​АО «Рампорт Аэро», которая является управляющей компанией аэропорта Жуковский, и выйти из проекта. Об этом сообщил гендиректор ​ASG Йонас Янукенас, передает «Интерфакс».

«Группа приняла решение уйти. Нам принадлежит 22,5%, ведутся переговоры с потенциальными покупателями», — сказал он.

По словам гендиректора, группа компаний концентрируется на Азии.

В пресс-службе подмосковного аэропорта Жуковский заявили РБК, что планируется продажа акций АО «Рампорт Аэро», которые приобретут представители руководства компании. «Эти шаги рассчитаны на перспективу, не носят срочный характер и не вызваны напрямую экономическими причинами», — сказали в пресс-службе.

По данным аэропорта, убытки управляющей компании в 2016 и 2017 годах стали следствием инвестиций в развитие проекта. При этом выбранная стратегия оценивается как «верная», заявили в пресс-службе аэропорта, отметив, что она приведет к скорому выходу к окупаемости и прибыли.

«Смена собственника части акций призвана, в частности, облегчить привлечение инвестиций для развития аэропорта на предстоящих этапах развития», — добавили в пресс-службе.

АО «Рампорт Аэро» создали в 2014 году. Ее учредителями стали латвийская группа компаний ASG, получившая 75% минус одна акция и госкорпорация «Ростех», владеющая долей в 25%. Однако к концу 2015 года доля ASG снизилась до 22,5%.

Аэропорт Жуковский открыли в конце мая 2016 года. АО «Рампорт Аэро» планирует продолжать развитие аэропорта. К 2020 году компания намерена построить гостиницу, торговый и офисный центры, а пропускную способность терминалов планируют повысить до 12 млн человек в год.

Теги: Аэропорт Жуковский , ASG
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