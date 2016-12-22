Суд в Москве заочно арестовал сооснователя «Шалтая-Болтая» Глазастикова

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал одного из сооснователей хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию России, уточнили в пресс-службе.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору)

В феврале 2017 «Дождь» сообщал, что Глазастиков находится в Эстонии и планирует просить политическое убежище в этой стране.

В январе суд в Москве отказал лидеру «Шалтая-Болтая» Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении. По мнению его адвоката Руслана Коболева, на вердикт повлиял статус потерпевших. Потерпевшими по делу проходят, в частности, телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов.

Некоторые члены «Шалтая-Болтая» — Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов — были осуждены по ст. 272 УК. Суд установил, что они взломали переписку высокопоставленных чиновников и общественных деятелей. Аникеев дал показания на Филинова и Теплякова. Они получили по три года колонии, а Аникеев — два.