Суд отказался освободить досрочно лидера «Шалтая-Болтая»

Лефортовский суд Москвы отказал лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву в условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс».

По ходатайству прокурора рассмотрение проходило в закрытом режиме.

Адвокат Руслан Коблев сообщил агентству, что защита Аникеева намерена обжаловать отказ в УДО, так как считает решение незаконным. По его мнению, на вердикт повлиял статус потерпевших. Потерпевшими по делу проходят телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента России Андрей Белоусов, сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков.

О том, что Аникеев направил прошение об УДО, стало известно 22 декабря.

Некоторые члены «Шалтая-Болтая», Аникеев, Константин Тепляков и Алксендр Филинов, были осуждены по ст. 272 УК (неправомерный доступ к охраняемой законом информации). Суд установил, что они взламывали переписку высокопоставленных чиновников и общественных деятелей. Аникеев пошел на сделку со следствием и заявил, что переписка была частично сфальсифицирована.

Он также дал показания на Теплякова и Филинова, они получили по три года колонии. Аникееву дали два года колонии. Еще один участник хакерской группы, Александр Глазастиков, скрылся за рубежом. «Росбалт», ссылаясь на источники в спецслужбах, писал, что к «Шалтаю-Болтаю» имеет отношение Андрей Некрасов по прозвищу Шляпник. По данным издания, он получил политическое убежище в Литве.