Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном центре в Реутове

В подмосковном Реутове загорелся торговый центр стройматериалов «Владимирский тракт», ликвидация открытого горения произошла в 06:55 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в здании по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 19, поступило в экстренные службы в 02:40, через полчаса был объявлен повышенный ранг пожара №2.

Общая площадь пожара, по данным агентства «Москва», составила 600 кв. м. В 06:40 пожарные локализовали возгорание на площади 450 кв. м. Сейчас на месте работают 83 человека и 25 единиц техники.