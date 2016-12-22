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Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном центре в Реутове
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Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном центре в Реутове
Общество, 08:56
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Пожарные ликвидировали открытое горение в строительном центре в Реутове

В подмосковном Реутове загорелся торговый центр стройматериалов «Владимирский тракт», ликвидация открытого горения произошла в 06:55 мск. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области. 

Сообщение о пожаре в здании по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 19, поступило в экстренные службы в 02:40, через полчаса был объявлен повышенный ранг пожара №2.

В Реутове загорелся строительный торговый центр
Общество

Общая площадь пожара, по данным агентства «Москва», составила 600 кв. м. В 06:40 пожарные локализовали возгорание на площади 450 кв. м. Сейчас на месте работают 83 человека и 25 единиц техники.

Теги: Реутов , пожарные , смерть
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