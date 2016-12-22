ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,75 65,02 EUR Нал. 75,95 74,25 USD Бирж. 65,68 +0,08 EUR Бирж. 74,93 +0,31 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6533,00 -19,70 IMOEX 2293,22 -1,65% RTSI 1098,31 -2,00% Brent 77,38 +0,89% DJIA 24735,86 -1,00% Nasdaq 7165,43 -2,09%
Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки
Лента новостей
Альтернатива квартире: где в Москве можно купить частный дом 22:09, РБК и Элитная недвижимость На юго-западе Москвы загорелся бизнес-центр 21:58, Общество Силуанов назвал профицит бюджета спасением от новых санкций США 21:56, Экономика «Яндекс.Такси» попросил у ГИБДД доступ к базе водительских прав 21:49, Общество Напрасные слова: продаст ли «Сумма» долю в Объединенной зерновой компании 21:46, Бизнес Германия из-за летней засухи распечатает стратегический резерв нефти 21:27, Экономика Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки 21:15, Общество Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором ХМАО 21:00, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 20:56, РБК и Экспострой на Нахимовском Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса» 20:45, Политика «Газпром» построил 95% морской части «Турецкого потока» 20:38, Экономика Джулиан Ассанж назвал условия сдачи властям Великобритании 20:28, Общество СМИ узнали о сомнениях владельца «Спартака» в уровне тренера Кононова 20:00, Спорт Путин назвал «нашей общей недоработкой» криминализацию цыганских поселков 19:57, Общество Тренировки без боли: 5 главных ошибок начинающих спортсменов 19:50, Спецпроект РБК PINK Минсельхоз назвал последствия роста оптовых цен на сахар для потребителей 19:47, Экономика Минск предложил самостоятельный выбор между русским и белорусским языками 19:26, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19:08, РБК и Volkswagen Гидрометцентр рассказал о погружении Московского региона в «предзимье» 19:05, Общество Семья Караченцова объяснила выбор кладбища 19:00, Общество Журнал The New Times и его главреда Альбац оштрафовали на 22 млн руб. 18:52, Технологии и медиа Рынок акций США открылся снижением на плохих данных от Amazon и Alphabet 18:35, Экономика Адвокат пожаловался в прокуратуру на нарушение права Мамаева на защиту 18:32, Общество Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 18:23, РБК и Cordiant Опубликовано видео задержания собиравшихся устроить теракты в Москве 18:18, Общество «Победа» отменила рейсы в Тбилиси из регионов из-за позиции Грузии 18:17, Бизнес Почему Amazon не удается стать модным гигантом 18:14, Стиль Связанный с Мариной Сечиной застройщик «Кутузовской мили» стал банкротом 18:12, Политика
Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки
Общество, 21:15
0
Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки

В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 26 декабря, в отношении бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как уточняет «Интерфакс», суд по ходатайству защиты отложил заседание по делу Горбунова до 27 октября.

Генпрокуратура России ранее сообщила, что Горбунов был уволен из органов прокуратуры.

Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России
Общество

Горбунова задержали 26 октября в Шереметьево. Следственный комитет возбудил в отношении него и начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артура Шаретдинова уголовное дело. По данным следствия, они получили взятку в размере 10 млн руб. от первого замглавы администрации Уфы в обмен на отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

По данным источника РБК, близкого к аппарату правительства, в Башкирию приехала команда следователей из Москвы.
 

Теги: Башкирия , взятка , обвинение
Главное
Разработчика ракеты «Булава» возглавил бывший замглавы «Роскосмоса» Политика
Материалы по теме
Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке сбежать из России Общество
СК опубликовал видео с задержанным зампрокурора Башкирии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter