Экс-зампрокурору Башкирии предъявили обвинение в получении крупной взятки

В Басманный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 26 декабря, в отношении бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Как уточняет «Интерфакс», суд по ходатайству защиты отложил заседание по делу Горбунова до 27 октября.

Генпрокуратура России ранее сообщила, что Горбунов был уволен из органов прокуратуры.

Горбунова задержали 26 октября в Шереметьево. Следственный комитет возбудил в отношении него и начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Артура Шаретдинова уголовное дело. По данным следствия, они получили взятку в размере 10 млн руб. от первого замглавы администрации Уфы в обмен на отмену постановления о возбуждении уголовного дела.

По данным источника РБК, близкого к аппарату правительства, в Башкирию приехала команда следователей из Москвы.

