Путин пошутил про мечту стать президентом словами «конечно, спал и видел»

Президент в ходе общения со школьниками в центре «Сириус» рассказал о своем «дворовом» детстве. Стать президентом в то время Путин не мечтал

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС )

Президент России Владимир Путин признался, что в детстве у него не было мечты стать президентом. Об этом российский лидер рассказал в ходе общения с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

У президента поинтересовались, как прошли его школьные годы и видел ли он уже в то время себя президентом. «Конечно, видел, спал и видел», — засмеялся в ответ Путин (цитата по ТАСС).

«Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?» — перестроился позднее на серьезный тон президент. Свое детство он охарактеризовал как «дворовое». «У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное времяпрепровождение», — рассказал он. Президент признался, что любил находиться в коллективе и коллектив был хороший. Президент подчеркнул, что это имеет большое значение.

По признанию президента, он до сих пор вспоминает многих преподавателей и благодарен им за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы. Все они, отметил Путин, умели выявить в учениках то, что станет их конкурентным преимуществом в будущем.

1 сентября Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи. В рамках визита он встретился с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года и их наставниками. В ходе общения Путина спросили и об идее запрета смартфонов в школе. Президент ответил, что нужно подумать об этом, и пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения Ольгой Васильевой, которая накануне высказалась в пользу этой идеи.