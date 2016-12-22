Путин назвал «нашей общей недоработкой» криминализацию цыганских поселков

Проблема криминализации цыганских поселков является «нашей общей недоработкой», заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

Глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер указала на снос домов цыган по всей России, в частности в Туле. Путин в ответ заметил, что момент для работы с этими людьми был упущен и они часто вовлекаются в криминальную деятельность. «Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков», — сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что не нужно во всем обвинять цыган, «это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов». Путин также согласился, что действовать нужно «крайне аккуратно» и соблюдать интересы граждан. Он добавил, что людям нужно давать возможность вести оседлый образ жизни, получить образование и нормальное жилье. Сложившуюся ситуацию Путин назвал «нашей общей недоработкой».

При этом президент не согласился, что в снесенных поселках не было зафиксировано ни одного случая распространения наркотиков. «Что касается Тулы, там точно это было. Это же мне не губернатор докладывал, а правоохранительные органы докладывали», — сказал он.



В июле 2017 года в поселке Хрущево Тульской области снесли незаконно построенные дома цыган. Годом ранее там произошли беспорядки из-за попыток цыган незаконно подключиться к газопроводу. Из-за этого без газа остались 400 частных домов.

В январе 36 членов цыганской семьи из Татарстана пожаловались на принудительное выселение из дома. По данным адвоката Ирины Хруновой, цыгане приобрели участок земли и выстроили на нем пять домов. Четыре из них были признаны самостроем и семью выселили. Представители общины пожаловались на нарушение ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.