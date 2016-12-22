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Цыгане из Татарстана пожаловались в ЕСПЧ на выселение
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Цыгане из Татарстана пожаловались в ЕСПЧ на выселение
Общество, 14:10
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Цыгане из Татарстана пожаловались в ЕСПЧ на выселение

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на принудительное выселение из дома обратились 36 членов цыганской семьи из Татарстана. Об этом РБК рассказала представляющая их интересы адвокат Ирина Хрунова, которая сотрудничает с организацией «Зона права».

По словам юриста, представители общины жалуются на нарушение ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. «Первым в списке заявителей стоит барон цыганской общины Янош Кальдарас. Остальные заявители носят фамилии Кальдарас, Михай, Петро», — отметила Хрунова.

Цыгане приобрели участок земли и выстроили на нем пять домов. Четыре из них были признаны самостроем. Семью выселили. «При этом власти абсолютно не интересовал вопрос, где будут жить 20 несовершеннолетних детей», — отметила адвокат. Она добавила, что дети подвергались дискриминации: они учились в отдельном классе «Ц», для них отдельно проводились новогодние праздники. «Год назад по этому поводу была проведена прокурорская проверка, в результате которой постановили ликвидировать такой класс», — добавила Хрунова.

В поселке под Тулой начали снос незаконных цыганских построек
Общество

Администрация района заявила, что представители общины незаконно провели в дома свет и воду, однако адвокат опровергла эту информацию. «Свет и вода были проведены до того, как они заехали. Участок с большим домом был куплен главой семьи, так называемым цыганским бароном», — пояснила она.

В августе 2017 года цыгане в исполнение решения суда сами разобрали дома, которые власти объявили самостроем. Если бы они не сделали этого, на демонтаж строения имели право местные власти. В этом случае жильцам пришлось бы оплачивать эту работу. Отмечается, что всего было прописано снести 17 построек, принадлежащих табору.

В июле в поселке Хрущево (Тульская область) снесли незаконно построенные дома цыган. До этого, в 2016 году, в поселке произошли беспорядки после попытки цыган незаконно подключиться к газопроводу. Из-за этого около 400 домов остались без отопления.

Теги: ЕСПЧ , цыгане
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